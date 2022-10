Crise énergétique: l’État doit arrêter de négocier avec Engie et s'imposer, selon Paul Magnette

Le 18 mars, la Vivaldi s’est accordée sur la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 au-delà de 2025 et le gouvernement sous l’égide du Premier ministre, Alexander De Croo, et de la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, a entamé des négociations avec Engie. Des discussions compliquées car le groupe français avait fait savoir à plusieurs reprises qu’à ses yeux, le délai utile pour la prolongation était dépassé. Les deux parties se sont accordées sur un cadre en juillet et les négociations devraient se conclure à la fin de l’année.

« Pour moi, la négociation avec Engie a suffisamment duré. Ça suffit, on doit arrêter de négocier. Ils jouent avec les pieds du gouvernement et ça fait des mois que ça dure. Le gouvernement a la possibilité de dire à Engie : on vous impose de produire au nom de la sécurité d’approvisionnement du pays. C’est un impératif, il faut pouvoir l’imposer et on va acheter à un prix fixé par l’autorité publique, très inférieur au marché pour permettre de baisser les factures », a expliqué M. Magnette sur le plateau de LN24.