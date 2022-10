Les Restos du cœur ont servi plus de deux fois plus de repas lors du 1er semestre 2022

Une situation liée aux diverses crises qui touchent le pays. Les 689.718 repas servis pour le seul 1er semestre 2022 représentent même davantage de repas que pour l’année 2019 complète, dernière « année normale » en date. En 2020 et 2021, l’ASBL avait servi respectivement 1.084.000 et 1.350.871 repas. La fréquentation de certains Restos a en outre augmenté de 30 % depuis le mois de septembre.

Les Restos du cœur ont servi près de 690.000 repas lors du seul 1er semestre 2022, cela représente plus du double d’une « année normale », sans crise majeure, s’inquiète lundi l’ASBL, à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. La quantité de vivres récoltée à également chuté de presque 20 tonnes entre le 1er janvier et le 30 septembre.

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, la quantité de vivres ayant transité par les entrepôts de la Fédération des Restos du cœur a chuté de 3 %, passant de 659.527 kg, sur la même période en 2021, à 640.455 kg. Soit près de 20 tonnes de différence. De plus, l’ASBL est également impactée par la hausse des coûts de l’énergie et des denrées alimentaires de base ainsi que par un manque de bénévoles.

À lire aussi Bien manger ou payer ses factures, on ne veut pas choisir: il est temps d’agir!

Les associations s’alarment

La semaine dernière, la Croix-Rouge, la fédération belge des banques alimentaires ainsi que le Réseau de lutte contre la pauvreté avaient également tiré la sonnette d’alarme face à l’appauvrissement croissant de la population. Les associations ont notamment exprimé leur crainte de ne pouvoir aider toutes les personnes démunies cet hiver alors que le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire ne cesse d’augmenter, tandis que les dons de l’industrie alimentaire sont, eux, en diminution.

« Les perspectives ne sont pas optimistes, les mesures gouvernementales ne sont pas suffisantes pour venir en aide aux plus démunis », explique Jean-Gérard Closset, président de la Fédération des Restos du cœur de Belgique. « De plus en plus de ménages, dont un nombre croissant de salariés, tombent dans la précarité. Le profil des bénéficiaires a évolué. (…) Il s’agit de personnes pensionnées, d’étudiants, de jeunes qui démarrent leur vie professionnelle, de familles monoparentales et même des couples avec de petits revenus et des enfants. »