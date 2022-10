Le trafic ferroviaire perturbé sur la ligne Malines-Vilvorde après un vol de câbles

Quelque 700 mètres de câbles ont été dérobés dans la nuit de dimanche à lundi sur la ligne ferroviaire Malines-Vilvorde, confirme lundi Infrabel après que la VRT a annoncé l’information. Ce vol a un impact conséquent sur la circulation des trains. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire indique travailler à la réparation des dégâts, mais la situation ne reviendra pas à la normale avant midi.

« Il s’agit d’un vol le long de la ligne 27 entre Malines et Vilvorde », explique Thomas Baeke, porte-parole d’Infrabel. « Aucun train ne circule entre Bruxelles-Midi et Anvers-Central et la liaison ferroviaire entre Anvers-Luchtbal et Charleroi est limitée à Anvers-Central. Les autres trains sont déviés par la ligne 25. »