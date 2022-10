Des frappes russes visent des infrastructures cruciales de trois régions d’Ukraine

« Ce matin, des terroristes russes ont de nouveau attaqué les infrastructures énergétiques de l’Ukraine dans trois régions », a-t-il déploré, citant « cinq frappes de drone » sur la capitale Kiev et « des attaques au missile » sur les régions de Dnipropetrovsk (centre-est) et Soumy (nord-est).

« Des centaines de localités sont sans électricité », a-t-il ajouté. « Tous les services travaillent actuellement (…) à rétablir l’approvisionnement en électricité », a-t-il assuré, demandant à la population de ces trois régions « d’économiser la consommation d’électricité, surtout aux heures de pointe ».

A Kiev, « des installations énergétiques et un immeuble résidentiel ont été endommagés », a affirmé Denys Chmygal, quelques instants après que le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a indiqué qu’une femme était décédée dans la frappe sur cet immeuble résidentiel, situé dans le centre-ville et qui s’est partiellement effondré.

« Le corps d’une femme sans vie a été retrouvé dans les décombres », avait déploré M. Klitschko sur les réseaux sociaux, précisant qu’« une autre personne se trouvait encore sous les décombres ».

« Trois blessés sont hospitalisés », a-t-il ajouté.

La présidence ukrainienne a affirmé, de son côté, qu’« il y a des morts et des blessés » suite aux frappes russes dans la région de Soumy (nord-est).

Dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), également touchée par les frappes russes, « nos soldats ont abattu trois missiles ennemis », a ajouté la présidence, mais « une roquette a touché une installation d’infrastructure énergétique », a-t-elle précisé.

« Cibles touchées »

L’armée russe a assuré lundi avoir atteint toutes ses cibles en Ukraine, après des frappes meurtrières dans la matinée qui ont visé des infrastructures cruciales dans trois régions du pays et provoqué des coupures d’électricité.

« Les forces armées russes ont continué à mener des frappes aériennes et maritimes à longue portée avec des armes de haute précision contre les installations de commandement militaire et de systèmes énergétiques d’Ukraine. Toutes les installations ciblées ont été touchées », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Volker Türk, nouveau Haut-Commissaire aux droits de l’Homme

Volker Türk, qui a commencé lundi son mandat de Haut-Commissaire de l’Onu aux droits de l’Homme, a exhorté à ne pas viser d’objectifs civils au moment où Kiev était bombardée par la Russie avec des drones.

« Nous avons des informations de nos collègues qui se trouvent sur place sur des attaques de drones et il est crucial que les infrastructures civiles -que les civils- ne soient pas visés et c’est très difficile dans des zones densément peuplées », a déclaré M. Türk, à son arrivée au siège du Haut Commissariat, où il prend la relève de l’ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet.

« Il est clair que l’escalade dans le conflit est extrêmement troublante à nos yeux et c’est ce qui arrive en Ukraine, et dans bien d’autres pays dans le monde », a souligné M. Türk, devant quelques journalistes.

« Il nous faut revenir à une compréhension en profondeur de la raison pour laquelle il est important de respecter le droit international, parce que in fine, il s’agit d’être humains qui ne sont pas impliqués dans la guerre et ils doivent être protégés », a expliqué le nouveau plus haut responsable des droits de l’homme au sein de l’Onu.

« Il est clair que le respect du droit international, des droits humains et du droit humanitaire international est absolument indispensable, et donc notre appel est à la désescalade et de trouver des moyens de respecter le droit international », a-t-il ajouté.

Volker Türk, de nationalité autrichienne, fut un proche collaborateur du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres avant d’être nommé en septembre à la tête du Haut-commissariat. Kiev, la capitale de l’Ukraine, a été frappée à quatre reprises, lundi matin, lors d’attaques de drones qui ont endommagé un immeuble résidentiel et ciblé la gare ferroviaire, ont indiqué des responsables ukrainiens.