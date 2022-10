Retour en force pour la Star Academy en Belgique

Plus fort que la finale de The Voice Kids et que Capitaine Marleau : la Star Academy a réussi son retour chez les téléspectateurs belges, qui n’ont pas manqué le rendez-vous de samedi sur TF1. Ils étaient 330.600 à suivre la nouvelle formule de l’émission, relancée par la chaîne privée après 14 ans d’inactivité, pour 245.000 la semaine dernière pour la finale de The Voice Kids (sur TF1 toujours). Soit, en parts de marché, quatre téléspectateurs sur dix (39,83 %) qui ont assisté à la présentation des candidats académiciens et à leurs premières prestation scéniques, devant le jury dirigé par Michaël Goldman.

En France, l’émission a attiré 4,84 millions de spectateurs, soit 24,9 % de part d’audience. Même si elle a été devancée par Meurtres à Nancy sur France 3 ; qui a réuni 5 millions de Français, le télécrochet a surtout séduit la cible commerciale de TF1, avec 49,8 % de part de marché auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Elle fait encore plus fort en Belgique, avec, selon les chiffres du CIM, 59,14 % de part de marché sur les 18-44 ans. Leader de la soirée, la Star Academy devance largement Mariés au premier regard sur RTL-TVI, suivie par 165.000 spectateurs (40.000 de moins que la semaine précedente) et la série Renaissances sur la Une/RTBF (144.000 pour le premier épisode). A noter encore que, diffusée plus tôt dans la soirée, à 19h50, l’émission de beauté canine Nom d’un chien sur RTL-TVI, a raté son entrée en matière avec seulement 160.231 téléspectateurs (15,64 %) pour sa première.