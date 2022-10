Le frigo des Belges: comment nous dépensons notre argent en aliments

Les dépenses moyennes des ménages en nourriture représentent 6.000 euros par an et ne pèsent même pas un cinquième de leur budget. Un poste qui pourrait encore se contracter à l’heure de la crise du pouvoir d’achat…

Ah, notre chère nourriture (surtout en cette époque d’inflation) ! Combien d’argent lui consacrons-nous au juste ? Statbel, l’office belge de statistique, détient la réponse grâce son enquête bisannuelle – en l’occurrence la dernière en date portant sur 2020 – sur le budget des ménages. Si l’on prend l’ensemble de ceux-ci, ils ont chacun dépensé en moyenne 5.597 euros pour leurs produits alimentaires et boissons non alcoolisées, un montant qui n’inclut pas les sous consacrés à la restauration et à l’horeca (1.560 euros) pour s’en tenir aux achats alimentaires destinés à être consommés à la maison. Si on y ajoute les boissons alcoolisées (565 euros), on arrive à un total de 6.162 euros. Cette somme nous a servi de base pour vous présenter, toujours en partant des données officielles et fiables de Statbel, comment se répartissent les dépenses moyennes des ménages entre les différents postes de l’alimentation.