Dissuasion nucléaire: l’Otan entame un exercice de routine au-dessus de la Belgique

Un exercice militaire de routine a été lancé ce lundi par l’Otan, dans une vaste zone aérienne au-dessus de la Belgique, du Royaume-Uni et de la mer du Nord.

L’Otan a entamé lundi un exercice militaire « de routine » pour tester son dispositif de dissuasion nucléaire en Europe, dans un contexte de tensions avec la Russie de Vladimir Poutine qui a menacé de recourir à l’arme atomique en Ukraine.

Evoquant cet exercice prévu jusqu’au 30 octobre et qui avait été planifié avant l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, l’Alliance atlantique souligne qu’il représente « une activité d’entraînement régulière et récurrente et n’est pas liée à des événements mondiaux actuels ».