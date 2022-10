La Stib lance une campagne de sensibilisation à destination des vélos et des trottinettes

La Stib lance une campagne de sensibilisation à destination des cyclistes et des conducteurs de trottinettes afin de leur rappeler l’importance du code de la route et de les appeler à être vigilants, a fait savoir lundi l’organisme bruxellois de transport public par voie de communiqué.

En 2020, le nombre d’accidents entre un bus ou un tram de la Stib et un vélo, une trottinette (ou autre engin de micromobilité) était de 55, contre 62 l’année dernière. Si ces chiffres restent relativement peu élevés au regard des 1.250 trams circulant quotidiennement à Bruxelles et de la présence toujours plus accrue des vélos et des trottinettes, la Stib veut tout faire pour réduire les risques.