Turbean, la cantine saine et pas chère de l’ULB

A la Turbean, chaque ingrédient soutient une production durable et un prix juste. Le légume de saison y est le roi de l’assiette dont la viande, elle, est exclue.

La file s’allonge devant le comptoir alors que, dans les baffles, résonnent les paroles des « Corons » de Pierre Bachelet. « Allez camarades. Tous syndiqués ! », s’enflamme-t-on joyeusement en cuisine. Sur l’ardoise, un unique plat du jour, la Tur-Tatouille combinant poivrons tomates, oignons, courgettes et haricots noirs. Sain et abordable pour tous. « Ici, chaque ingrédient soutient une production durable et un prix juste », peut-on lire sur l’ardoise.