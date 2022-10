La boule noire du professeur Cancre-las

Les professeurs sont soumis depuis quelques années à des réformes innombrables. Ils sont nombreux à se sentir pris au piège d’une administration déconnectée de leur réalité quotidienne et ont le sentiment de devoir affronter seuls et sans moyens adéquats les difficultés croissantes d’une profession menacée de pénurie.

Voilà trente ans que le professeur Cancre-las enseigne dans une école de Bruxelles. Un établissement où il fait bon vivre, où les collègues et la direction sont impliqués et solidaires, où la majorité des jeunes exercent leur métier d’élèves avec sérieux. Il en a vu passer des ministres, des décrets, des programmes, des réformes et des promesses ! Il a certes de longs congés d’été (non payés) et ne preste que vingt heures en classe, mais malgré ce traitement de faveur, il se sent fatigué. Certains matins, il rejoint son école à contrecœur et songe avec impatience aux jours assez proches de la pension.

Le professeur Cancre-las adore son métier et ne manque jamais de le faire savoir mais, depuis quelques mois, il a comme une boule au ventre. Un gros nuage noir s’amoncelle dans une partie indistincte de son corps, dans la zone du courage, de l’espoir et de la volonté. Un orage sans précédent menace d’éclater et il se demande parfois quelle forme dévastatrice prendra ce déluge.

Il a appris à naviguer entre les critiques et les sarcasmes, à esquiver les sous-entendus faciles sur son statut de privilégié, à essuyer les reproches des professeurs d'université outrés du manque de niveau de leurs jeunes recrues. Il a dû s'accoutumer à la pugnacité de quelques parents si prompts à lui imputer la responsabilité des échecs de leur progéniture. Il s'est fait une carapace sur laquelle peuvent glisser le venin des réseaux sociaux et la mauvaise foi de ses propres ministres. Il a appris à tout encaisser et, dès qu'il est en classe, il retrouve son entrain et tente vaille que vaille de motiver ses troupes, de leur communiquer son amour de la littérature, de la philosophie et de la langue française.

Quand il se sent découragé, il pense à ses collègues moins chanceux qui tentent de survivre dans des établissements délabrés, surpeuplés, sous-équipés. Il souffre pour ses confrères et ses consœurs mal lotis dont la voix se perd dans le chahut, l’indifférence, et même parfois la peur. Sa compassion déborde sur ces élèves défavorisés qui prennent pour une chance de passer six ans à se payer la tête de leurs professeurs, inconscients du sort qui les attend à la sortie. En fin de compte, cette empathie ne le console pas de sa situation, car il sent confusément que son école n’est pas à l’abri d’une telle destinée.

Pris dans un piège magistral

Depuis deux ans, son école est entrée dans l’élaboration d’un plan de pilotage, une nouvelle réforme au nom moins prétentieux mais tout aussi vide que le « Pacte pour un enseignement d’excellence ». Après avoir établi la liste des atouts et des forces dont elle peut s’enorgueillir, elle a dû dénombrer ses faiblesses coupables et déterminer les causes de celles-ci, avant de s’engager par un document officiel qui aura valeur de contrat, à mettre en œuvre des pratiques et des stratégies destinées à en venir à bout. Un vérificateur zélé est chargé de valider les engagements pris, puis d’en mesurer les effets et de sanctionner les manquements. Il s’agit d’un piège magistral mis en place par des dirigeants gestionnaires qui font porter aux écoles tout le poids de la faillite d’un système qu’ils ont eux-mêmes piloté depuis des décennies, avec le succès que l’on voit. Sous couvert d’une promesse d’amélioration des résultats scolaires, dont l’opinion publique ne pourra jamais leur faire grief, ils se dédouanent de toute responsabilité et forcent les acteurs de l’enseignement à résoudre seuls des problèmes qui les dépassent complètement, sans leur donner aucun moyen d’action. Bienvenue dans l’univers machiavélique de la gestion mercantile des établissements scolaires.

Une triple lâcheté

C’est bien vu… Personne ne comprendrait qu’un professeur se plaigne de devoir prester des heures supplémentaires. De toute façon, ce n’est pas cela qui pose problème. Les professeurs que Cancre-las côtoie ne comptent pas leurs heures. Ce qui l’écœure, c’est la triple lâcheté de ses dirigeants. Lâches parce qu’ils taisent l’objectif clairement budgétaire et démagogique d’un plan de pilotage grimé de vertus pédagogiques. Lâches parce qu’au lieu de soutenir leurs professeurs en grande souffrance, ils contribuent à installer dans l’opinion publique l’idée que ce sont des cancres fainéants qui ont besoin d’une tutelle et méritent un bonnet d’âne. Lâches parce qu’ils n’assument pas leur part évidente de responsabilité dans les dysfonctionnements des écoles.

Un navire qui coule

Cancre-las n'est pas aveugle. Il sait que son école est imparfaite et que des améliorations sont possibles. Il est d'ailleurs prêt à s'investir davantage pour aider les jeunes dont il a la charge. Mais il refuse que des gens qui ne connaissent parfois rien à son métier, obsédés par des méthodes de marketing (dont on serait bien en peine de dire si elles sont ultralibérales ou bolcheviques), prétendent lui donner des leçons de pédagogie.

Personne ne sait d’ailleurs comment combattre les fléaux qui minent nos écoles et qui sont d’ordre sociétal : la perte de sens, la dévalorisation du savoir, l’individualisme outrancier, le poison des réseaux sociaux, la régression de la langue française, la paupérisation… Des problèmes tels qu’aucun plan de pilotage n’aura d’effet sérieux sur cette lame de fond. On ne pilote pas un navire qui coule, on le renfloue !