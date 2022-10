«Pour me parler de système de jeu, il faut être un connaisseur»: la riposte de Hein Vanhaezebrouck aux critiques du président de La Gantoise

« Je ne peux pas accepter qu’il y ait des gens qui disent qu’il n’y a pas de volonté et de conviction dans l’équipe », a lancé Vanhaezebrouck dimanche, faisant visiblement référence aux propos du président du club. « Quand on parle d’un système et d’une manière de jouer au football, publiquement, il faut être un connaisseur pour m’en parler. Le président et moi étions assis ensemble dans l’avion vendredi. Là, j’ai constaté qu’il n’avait pas encore vu une seule image du match. Mais tirer sur tout le monde, sachant qu’il nous manque beaucoup de joueurs et que nous demandons depuis longtemps des renforts, alors que ce n’est pas possible… Je vis dans la réalité. »

La victoire de ce dimanche n’est pas considérée comme un soulagement pour Vanhaezebrouck. « Écoutez, cela fait deux fois que je viens à Gand pour les sortir de leur misère. Deux fois ! S’ils pensent que je ne suis pas l’homme de la situation… OK, pas de problème alors. »