Edward Still avant le match entre le SC Charleroi et Courtrai: «La meilleure chose à faire après un match si nul, c’est de l’effacer»

À côté de leurs pompes samedi au Stayen, les Zèbres n’ont d’autre choix que de se relancer ce mardi soir contre Courtrai dans un Mambourg au bord de l’implosion. « C’est surtout une gestion mentale et émotionnelle après un match pareil. La meilleure chose à faire après un match aussi nul, c’est de ne pas trop revenir dessus et de l’effacer. On sait qu’on n’a pas énormément de temps pour préparer ce match contre Courtrai, mais tant mieux pour que notre réaction soit la plus pure et instinctive », expliquait Edward Still ce lundi en début d’après-midi.

Alors que Courtrai est dans une situation plus problématique encore que le Sporting, les Carolos devront « créer du doute et du stress chez les Courtraisiens » d’emblée à fin de rapidement prendre le dessus.