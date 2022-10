Iran: les femmes veulent vivre dans l’espace public comme elles le font à la maison

Cachées dans la rue, libres chez elles, les Iraniennes expriment leur épuisement dans les manifestations qui surgissent dans le pays depuis des semaines, car forcées d’avoir une attitude toujours plus différente en ville et dans leur foyer.

Après un mois d’affrontements entre les manifestants et les autorités iraniennes, le mouvement ne faiblit pas et gagne même du terrain dans la région kurde du pays, notamment dans sa capitale, Sanandaj. Dans cette ville, des armes lourdes ont été utilisées par les instances de répression. Dehors, on se bat pour Gina Amini, appelée Mahsa car son nom sonnait trop kurde. On se bat pour l’indépendance de son corps, pour la sienne.