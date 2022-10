Télétravailler des heures au café? Certains établissements prennent des mesures contre ces clients

Ils sont de plus en plus à profiter des avantages d’un café ou d’un restaurant chauffé pour télétravailler. Rester des heures en consommant peu, c’est dérangeant pour certains patrons de ces établissements, qui commencent à prendre des mesures.

C’est une nouvelle tendance : ils sont de plus en plus à s’installer dans des cafés chauffés, où il est possible de consommer l’une ou l’autre boisson, utiliser les toilettes et rester des heures en profitant du wifi pour télétravailler. Une pratique qui est peu rentable et donc peu appréciée par les patrons de certains établissements.

Eric Robbaert, patron d’un café situé à Saint-Gilles, interrogé par la RTBF, a décidé de prendre plusieurs mesures. « Nous sommes envahis de PC. Des clients qui viennent étudier, travailler et consommer un ou deux cafés pour cinq euros maximum, pour rester cinq à six heures. »