«Lettre de la city»: Un nouveau krach est-il possible?

L’idée de cette chronique a germé lors d’une promenade dans l’allée des milliardaires, Kensington Palace Gardens, l’oasis londonienne de verdure et de calme proche de mon domicile. Têtes couronnées, ambassadeurs et richissimes hommes d’affaires étrangers habitent les immenses hôtels particuliers situés en plein centre-ville, à la jonction de deux communes cossues de la capitale, Kensington et Notting Hill.

La large avenue est au centre d’une toile d’araignée dont les fils se tissent grâce à l’optimisation fiscale, l’offshore, la spéculation financière, le hors-bilan, l’impunité, ainsi que la corruption des élites politiques, le tout sous l’œil complaisant des autorités britanniques.