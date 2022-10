«Côté cour»: Tu seras au service du Roi!

Une ambassadrice en Arabie Saoudite devenue secrétaire générale du Palais ce 1er octobre. Un amiral de division désigné intendant de la liste civile du Roi l’an dernier. Un conseiller diplomatique d’un ministre passé directeur Média et Communication à l’été 2021. Le chef de cabinet du ministre de la Justice devenu celui du chef de l’Etat voici 5 ans. La même année qui a vu un colonel breveté d’état-major promu chef du protocole du Palais. Un an après qu’un général-major avait été désigné chef de la Maison militaire du Roi.

On le voit : les « hauts dignitaires de la Cour » comme on les appelle, ces plus proches et plus influents conseillers du Roi, proviennent très souvent du monde diplomatique ou militaire (1). Et se retrouvent un jour propulsés au Palais. Comment ? Mais oui, au fond : comment devient-on collaborateur du Roi ?