Prix de l’énergie: une prime de 196 euros disponible dès novembre

Conditions d’accès

85 % de la population y aurait droit, mais cette prime est assortie d’une condition de revenu. Les personnes concernées devront gagner maximum 62.000 euros net par an, 125.000 euros net pour les couples sans personne à charge. Les individus qui gagneraient plus recevront aussi la prime mais seront imposés sur cette somme et devront ainsi la rembourser en partie, via leur déclaration d’impôt.

La prime s’applique également aux personnes vivant en copropriétés, avec des contrats d’énergie collectifs. La ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), indiquait cependant que ces derniers devraient réclamer la prime : « On ne peut faire cela de façon automatique », indique-t-elle.

Marche à suivre

Il n’y a aucune démarche à entreprendre. La prime sera directement déduite des factures des consommateurs qui rempliraient les données. Seules les personnes vivant en copropriété avec des chaudières collectives devront remplir un formulaire, qui sera publié ultérieurement sur le site du SPF Economie.