Trafic de stupéfiants: un réseau de vente de drogue démantelé à Bruxelles

La zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Berchem-Ste-Agathe) a indiqué ce lundi avoir démantelé un réseau de vente de drogue. Au terme d’une longue et minutieuse enquête, six suspects ont été arrêtés.

L’enquête a débuté en avril 2022 et à la date du 11 octobre dernier, onze mandats de perquisition ont été exécutés par les services de police à différentes adresses dans la région de Bruxelles.