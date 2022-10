«La tragédie du Heysel» décrit l’engrenage du chaos

Produite par RTL-TVI, la captivante série documentaire retrace les événements de mai 1985 via des archives et des témoins de l’époque.

Une tragédie au-delà de l’imaginable », selon Gianni Infantino, président de la Fifa : le stade de football de Malang, dans l’île de Java en Indonésie, a connu le premier octobre la pire tragédie qui ait jamais eu lieu dans une arène de football. Après un envahissement de terrain interprété par la police comme un début d’émeute et la riposte des forces de l’ordre à coup de gaz lacrymogènes, un mouvement de foule a provoqué la mort de 125 personnes et fait plusieurs centaines de blessés. Les images sont à glacer le sang. On les croyait dater d’un autre temps, enfouies dans un lointain pan de la mémoire : ceux qui ont connu, en 1987, le drame du Heysel n’en ont pas fini d’être hantés par cet épisode de l’histoire du football et de la Belgique.