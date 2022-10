Podcast – Le libre-échange permet-il au sud de se développer?

Par Sandrine Puissant Publié le 17/10/2022 à 16:35 Temps de lecture: 1 min

Le libre-échange profite-t-il à tous les pays, au Nord comme au Sud ? Le commerce international permet-il aux pays du Sud de se développer et d’investir dans leur transition écologique ? Ou bien les échanges économiques mondiaux rendent-ils les pays riches plus riches et les pays pauvres plus pauvres ? Notre spécialiste économie Dominique Berns s’est posé ces questions. On décortique avec lui.