Seulement 3 buts encaissés en 7 matches: comment le Standard a trouvé une stabilité défensive

La métamorphose bat son plein, les Rouches étonnent et se mettent même à séduire. Après la défaite face à Seraing, on crut qu’ils étaient à nouveau retombés dans leurs travers. Il n’en est visiblement rien. Le revers infligé par des Sérésiens particulièrement bien organisés paraît aujourd’hui relever de l’accident de parcours. Plus encore que les points laissés sur la table, c’est la manière qui avait surtout déçu.