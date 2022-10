Pour les Palestiniens, la citoyenneté israélienne a un goût amer

Au premier abord, rien ne différencie Saint-Jean-d’Acre des autres villes de la côte israélienne. A y prêter l’oreille, peut-être entend-on un peu plus d’arabe parlé dans ses rues, aux côtés de l’hébreu. Dans cette « ville mixte » vit une importante communauté palestinienne. En cette veille de Rosh Hashana, le nouvel an juif, cette « ville mixte » où se côtoient Juifs et Palestiniens vit au rythme des fêtes hébraïques. C’est-à-dire lentement.

Jusqu’en mai 2021, Saint-Jean-d’Acre avait la réputation d’un havre de coexistence en Israël. Mais il y a un an et demi, alors que les roquettes s’échangeaient à la lisière avec la bande de Gaza, des violences entre jeunes Arabes et Juifs extrémistes avaient éclaté dans cette cité millénaire et multireligieuse. Le restaurant Uri Buri, symbole de cette fragile harmonie, en avait payé le prix. Il a aujourd’hui rouvert ses portes.