«We Love You David» de Sharko

Bandy Bandy.

Dès Padam, en ouverture, le disque nous replonge dans les sonorités rock d’une pop mélodique découverte il y a maintenant plus de vingt ans. Sharko va ici à l’essentiel, avec des titres directs, enregistrés dans les conditions du live et faits pour la scène. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant de retrouver ici ses You Don’t Have To Worry, Wanna Go et Excellent dans une nouvelle version, histoire de faire le lien avec le passé, son identité. Car Sharko est toujours excellent, que ce soit dans ses aventures acoustiques ou électro de ces dernières années. David Bartholomé reste un mélodiste hors pair qui retrouve ses sensations immédiates. Comme Police puis les Pixies aimaient tant et si bien faire.