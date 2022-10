«We Love You David»: on t’aime Sharko!

« We Love You David » est le neuvième album du trio qui retrouve ses premières sensations.

Trois ans après une bonne dose électro de Glucose et cinq ans après l’acoustique du Hometour, Sharko nous revient avec un disque renouant avec la simplicité électrique des débuts. Un disque immédiat, enregistré dans les conditions du live, en trio (Guillaume Vierset à la guitare et Olivier Cox à la batterie), direct et jouissif : « Je voulais quelque chose de simple, succinct, basique », nous a avoué David Bartholomé. « Mais faire simple est toujours compliqué. Il faut réduire le spectre pour qu’il soit joué par trois personnes, sans tricher, sans percussions, ni synthés, ni double guitare. Il faut que les éléments qui surgissent soient d’une justesse absolue et pertinente. C’est comme l’art japonais qui nécessite une longue préparation pour un mouvement furtif. J’ai donc passé beaucoup de temps à préparer les arrangements avant de les proposer à mes deux acolytes. C’est le disque qui m’a demandé le plus de répétitions avant d’entrer en studio pour enregistrer en six, sept jours. »