L’IRM émet une alerte jaune sur la presque entièreté du territoire belge

La Belgique sera sous alerte jaune de mardi minuit à mardi midi, a annoncé l’Institut royal météorologique. L’IRM s’attend à une formation de brouillard et des nuages bas, qui devraient limiter la visibilité à moins de 500 mètres.

Nuages bas, brumes et brouillards rythmeront la matinée de mardi avec quelques averses par endroits. Le temps deviendra sec et se dégagera en fin de matinée. Les éclaircies n’iront ensuite qu’en s’élargissant sous un vent faible et modéré à la côte. Le mercure indiquera entre 16 et 19ºC. La nuit sera peu nuageuse, mais de la brume et du brouillard pourraient faire leur retour localement. Les minima se situeront entre 6 et 11ºC.