Gilles-Arnaud Bailly va faire ses grands débuts contre Goffin à Anvers: «Je rêvais d’affronter David»

Quoi qu’il arrive, Gilles-Arnaud Bailly (de Bilzen du côté de sa maman et d’Embourg du côté de son papa) n’oubliera jamais ce mardi 18 octobre 2022. Auteur d’une excellente saison chez les juniors, nº2 mondial et finaliste à Roland-Garros et à l’US Open, le solide gaillard de 17 ans a obtenu une wild-card méritée pour ce tournoi d’Anvers et un tirage au sort « de rêve » contre David Goffin, une de ses idoles. Un tirage qu’il avait lui-même opéré, samedi, à la Lotto Arena…