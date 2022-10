Ballon d’Or: durant le vol vers Paris, Thibaut Courtois a posé avec sa compagne et Karim Benzema (photos)

Courtois et Benzema, équipiers au Real Madrid, pourraient remporter chacun un trophée.

Karim Benzema apparaît comme le grandissime favori au Ballon d’Or, trophée du joueur de l’année organisé par le magazine français France Football et remis ce lundi au théâtre du Châtelet à Paris. Le Français du Real Madrid pourrait devenir le premier à remporter une récompense qui porte désormais sur la saison sportive écoulée et non sur l’année civile.

Avec Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, deux Diables rouges auront certains arguments à faire valoir. Le gardien de but belge, qui a gardé ses filets inviolés à 22 reprises sur 52 matches la saison dernière, semble également être le favori au Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien.

En parlant de Courtois, il a voyagé en direction de Paris avec sa compagne ainsi que Karim Benzema, son équipier au Real Madrid. De quoi garder des souvenirs impérissables de cette journée qui s’annonce historique pour les deux amis.