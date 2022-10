Brésil: Lula-Bolsonaro, un débat comme un match d’impro

A deux semaines du second tour de la présidentielle brésilienne, les deux candidats se sont affrontés dans un débat télévisé scénarisé de façon particulièrement dynamique.

C’était le premier vrai face-à-face entre le président sortant Jair Bolsonaro et son challenger, l’ex-président Lula da Silva, arrivé en tête au premier tour (48,3 % contre 43,2 %) de la présidentielle brésilienne. A deux semaines du second tour, alors que les sondages prévoient une victoire serrée de l’ex-syndicaliste, les deux hommes se sont affrontés dimanche dans un débat télévisé scénarisé de façon dynamique : les candidats étaient libres de s’interpeller, de se déplacer sur le plateau et de s’adresser en direct aux téléspectateurs en se rapprochant de la caméra.