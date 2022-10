Droits LGBTQI+: la Russie veut durcir sa loi décriée sur la «propagande homosexuelle»

Selon les amendements discutés à la chambre basse du Parlement russe, la Douma, la loi de 2013 interdisant la « propagande homosexuelle » auprès des mineurs serait renforcée d’une interdiction du « déni des valeurs familiales » et de la « promotion des orientations sexuelles non-traditionnelles ».

Les députés russes ont appelé lundi à durcir la loi décriée condamnant la « propagande homosexuelle », nouveau signe du durcissement de la ligne conservatrice du Kremlin en pleine offensive en Ukraine et brouillé avec les Occidentaux.

« L’opération spéciale (en Ukraine) prend place non seulement sur le champ de bataille, mais également dans les esprits et les âmes des gens », a déclaré Alexandre Khinstein, à la tête du Comité d’information de la Douma. « La propagande de la sodomie est véritablement au cœur de l’influence de notre ennemi », a lancé de son côté Konstantin Malofeïev, milliardaire et magnat des médias connu pour ses prises de position ultra-conservatrices.

Les amendements doivent être approuvés cet automne, a indiqué le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, vantant une loi destinée à « protéger » la population russe.

Lundi, le président russe Vladimir Poutine a lui ordonné au gouvernement de débloquer 3,9 milliards de roubles (64 millions d’euros) pour des programmes d’éducation patriotique. Selon le Kremlin, ces programmes comprennent des « contenus digitaux et multimédias destinés au développement patriotique et spirituel des enfants et de la jeunesse ».