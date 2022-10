Chelsea Carmichael, «The river doesn’t like strangers»

Native Rebel Recordings

Sous ce titre mystérieux se déroule une alchimie passionnante. Le saxophone de Chelsea Carmichael développe une sonorité grave, chaude, et des mélodies imparables à partir desquelles elle improvise superbement sur l’appui solide de la basse et de la batterie implacables de Tim Herbert et Eddie Wakili-Hick et dans l’atmosphère spatiale induite par Dave Okumu qui joue de la guitare comme d’un synthé. Okumu enveloppe l’album d’un son particulier, orageux sur certaines pistes, éthéré sur d’autres, ludique et dramatique à la fois. Mais c’est le sax de Chelsea qui emballe, qui emmène, qui envoûte, nous emporte dans les nuages et nous fait danser. Une belle réussite, cet album. Vivement le suivant.