Ballon d’Or: Benzema favori, Courtois et De Bruyne outsiders, Ronaldo 20e (direct)

Karim Benzema apparaît comme le grandissime favori au Ballon d’Or, trophée du joueur de l’année organisé par le magazine français France Football et remis ce lundi au théâtre du Châtelet à Paris. Le Français du Real Madrid peut devenir le premier à remporter une récompense qui porte désormais sur la saison sportive écoulée et non sur l’année civile.

La saison dernière, Courtois, qui figure également parmi les 10 nommés pour le trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien de la saison, a remporté le championnat d’Espagne et la Ligue des champions avec le Real. Il avait notamment été élu meilleur joueur de la finale contre Liverpool.