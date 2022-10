Karim Benzema remporte son premier Ballon d'or, Alexia Putellas à nouveau sacrée

Côté féminin, malgré une grave blessure qui l’a privée d’Euro et du début de saison, l’aura d’Alexia Putellas et son impact au FC Barcelone ont porté l’emblématique milieu espagnole vers un deuxième Ballon d’Or consécutif lundi à Paris, devenant la première femme à réussir ce doublé.

Benzema, 34 ans, est couronné après une saison 2021-2022 exceptionnelle tant sur le plan individuel que collectif. Avec 44 buts en 46 rencontres, toutes compétitions confondues, il a grandement contribué aux triomphes du Real Madrid, vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions. Deux compétitions qu’il a terminées avec le statut de meilleur buteur, grâce à ses 27 buts en championnat et 15 en C1. En Ligue des champions, Benzema avait notamment réalisé deux triplés de suite, en huitièmes de finale retour contre le Paris Saint-Germain et en quarts de finale aller sur la pelouse de Chelsea. Il avait aussi réalisé un doublé en demi-finale aller à Manchester City. Dans les trois matchs à élimination directe, il a inscrit le but de la qualification.

Lors de la saison 2021-2022, Benzema a également remporté la Ligue des Nations avec l’équipe de France, marquant en finale contre l’Espagne 2-1. Benzema succède au palmarès à Lionel Messi. Il devient le premier Français à remporter la plus prestigieuse distinction individuelle depuis Zinedine Zidane en 1998. C’est d’ailleurs Zizou, son ancien entraîneur au Real Madrid, qui lui a remis le trophée.

Le classement du Ballon d’or (hommes)

1. Karim Benzema (Real Madrid – France)

2. Sadio Mané (Liverpool puis Bayern Munich – Sénégal)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City – Belgique)

4. Roberto Lewandowski (Bayern Munich puis FC Barcelone – Pologne)

5. Mohamed Salah (Liverpool – Egypte)

6. Kylian Mbappé (Paris SG – France)

7. Thibaut Courtois (Real Madrid – Belgique)

8. Vinicius Junior (Real Madrid – Brésil)

9. Luka Modric (Real Madrid – Croatie)

10. Erling Haaland (Dortmund puis Manchester City – Norvège)

11. Heung-Min Son (Tottenham – Corée du Sud)

12. Riyad Mahrez (Manchester City – Algérie)

13. Sébastien Haller (Ajax puis Dortmund – Côte d’Ivoire)

14. Rafael Leão (AC Milan – Portugal) et Fabinho (Liverpool – Brésil)

16. Virgil Van Dijk (Liverpool – Pays-Bas)

17. Casemiro (Real Madrid puis Manchester United – Portugal), Dusan Vlahovic (Fiorentina puis Juventus – Serbie) et Luis Diaz (Porto puis Liverpool – Colombie)

20. Cristiano Ronaldo (Manchester United – Portugal)

21. Harry Kane (Tottenham – Angleterre)

22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool – Angleterre), Phil Foden (Manchester City – Angleterre) et Bernardo Silva (Manchester City – Portugal)