Podcast – Commission passé colonial: qu’attendre du rapport final?

Par Pierre Fagnart Publié le 17/10/2022 à 18:20 Temps de lecture: 1 min

La Commission parlementaire consacrée à l’examen du passé colonial belge est arrivée à la fin de ses travaux. Le rapport final sera présenté dans quelques semaines… Que retrouve-t-on dans les travaux de cette commission ? Qu’a-t-elle fait et pourquoi ? Quels sont les enjeux ? On en parle avec Colette Braeckman, grand reporter au service monde et spécialiste de l’Afrique centrale.