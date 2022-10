«A propos», le podcast du Soir du 18 octobre: passé colonial belge, marché de l’immobilier…

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart Publié le 18/10/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

La Commission parlementaire consacrée à l’examen du passé colonial belge est arrivée à la fin de ses travaux. Le rapport final sera présenté dans quelques semaines… Que retrouve-t-on dans les travaux de cette commission ? Qu’a-t-elle fait et pourquoi ? Quels sont les enjeux ? On en parle avec Colette Braeckman, grand reporter au service monde et spécialiste de l’Afrique centrale.

Malgré une situation économique tendue en 2022, le marché de l’immobilier belge a bien résisté depuis le début de l’année. C’est le constat que font les notaires dans leur baromètre trimestriel de l’immobilier. Comment l’expliquer ? Camille Petoud a contacté Renaud Grégoire, porte parole de la fédération des notaires

Le libre-échange profite-t-il à tous les pays, au Nord comme au Sud ? Le commerce international permet-il aux pays du Sud de se développer, d’investir dans leur transition écologique ? Ou bien les échanges économiques mondiaux rendent-ils les pays riches plus riches et les pays pauvres plus pauvres ? Notre spécialiste économie Dominique Berns s’est posé la question. On décortique tout ça avec lui.

