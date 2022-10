A l’Union SG, la machine à buts est en marche

Mais qu’ont mangé les troupes de Karel Geraerts durant la mini-trêve internationale de fin septembre ? Du lion, à en regarder leurs statistiques offensives. Car depuis la reprise, c’est-à-dire lors des cinq derniers matches toutes compétitions confondues, les Saint-Gillois tournent à une moyenne de plus de trois buts par rencontre (la large victoire 1-6 à Ostende de ce dimanche soir ayant naturellement grandement contribué à faire gonfler les chiffres). Alors que jusque-là, ils tournaient à une moyenne d’un goal et demi par match. En résumé, les Jaune et Bleu scorent donc deux fois plus par rencontre depuis le début du mois d’octobre !