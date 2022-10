Crise énergétique: l’indice gazier TTF dans le collimateur de la Commission pour faire baisser les prix

L’Union européenne, impuissante face à la crise énergétique ? Telle ne peut être la conclusion du Conseil européen, convoqué ces jeudi et vendredi à Bruxelles. Des deux côtés de la rue de la Loi, on semble, cette fois, déterminé à éviter pareil fiasco. Côté pair, la Commission présentera ce mardi un ensemble de mesures pour répondre à l’urgence énergétique, notamment des interventions sur les marchés pour réduire les prix du gaz. Côté impair, les chefs d’Etat et de gouvernement sont déterminés à délivrer un message rassurant aux citoyens et entreprises étranglés par leurs factures, reste à déterminer lequel…