Budget soins de santé: des nouvelles mesures pour les patients

Après le flou de la semaine dernière, on voit plus clair dans les intentions du gouvernement sur les soins de santé. Il y aura bien des réductions de dépenses en 2023 mais elles devraient être indolores. Certains patients bénéficieront cependant d’une meilleure prise en charge.

Investir et réformer. Mais sans économiser. Après les cris d’Orphée lancés par certains partenaires la semaine dernière – dont la mutuelle Solidaris et des syndicats médicaux – le ministre Frank Vandenbroucke (Vooruit) a défendu bec et ongles ce lundi sa version du budget des soins de santé pour l’année prochaine (avec une vision sur 2024). Pour mémoire, c’est le Comité de l’assurance de l’Inami qui, début octobre, fait une proposition de budget sur base de l’épure 2022 (indexée et gratifiée d’une norme de croissance de 2,5 %). Et c’est le Conseil général qui, après correction par le gouvernement, valide l’ensemble. La semaine dernière, au terme du conclave budgétaire, ce dernier faisait état de « sous-utilisations » de certaines lignes budgétaires pour 120 millions en 2023 et 125 en 2024. En 2024 aussi, il parlait d’une baisse de la norme de croissance d’un demi-pourcent. Explications d’un budget qui pèse tout de même 35,3 milliards d’euros.