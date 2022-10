Exercice catastrophe à la Fondation Folon, une première belge réussie

Une effroyable tempête et une œuvre volée à la fondation Folon ce lundi 17 octobre ? C’est le scénario factice qui a réuni pompiers, policiers, personnel du musée, membres du service administratif du Brabant wallon et médias, dans le cadre d’un exercice catastrophe.

Par Nine Ciavarini Azzi (st.)

On avait déjà pu observer des simulations de sinistres visant à tester les plans d’urgence dans des institutions wallonnes comme à l’aéroport de Charleroi en 2019. Mais c’est la première fois qu’un exercice de ce genre est réalisé dans un musée en Belgique. C’est donc la collaboration de la Fondation Folon, du comité belge des Boucliers Bleus (organisme international de sauvegarde patrimoniale) et de la province du Brabant wallon sous l’impulsion de son gouverneur Gilles Mahieu, qui a mené à la mise sur pied d’un réel plan de sauvegarde patrimoniale. En préparation depuis quelques mois, l’exercice vise à tester les réactions des services de secours et du personnel du musée en cas de sinistre de nature variée : incendie, inondation, acte terroriste, ou encore catastrophe naturelle.