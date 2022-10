Paris sportifs: près de 10.000 joueurs bloqués en 15 jours

Depuis le 1er octobre 2022, une nouvelle disposition législative s’impose à toutes les agences de paris basées en Belgique. Désormais, pour pouvoir pronostiquer sur la prochaine victoire du Standard, chaque joueur doit montrer patte blanche à l’entrée. A chaque passage. C’est-à-dire présenter sa carte d’identité, énoncer sa profession, être photographié et signer un registre qui compile toutes ces infos stockées… pendant 10 ans. Cela permet à l’exploitant de vérifier que le parieur ne figure pas dans la base de données des personnes interdites de jeu, nommée EPIS (Excluded Persons Information System). Cette règle, déjà en vigueur dans les casinos et salles de jeu, s’applique depuis 15 jours aux 549 agences de paris du pays. Et elle fait déjà parler d’elle…