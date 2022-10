Baromètre des notaires: l’immobilier résiste mais l’euphorie est terminée

Malgré un contexte économique tendu marqué par une pression sur le pouvoir d’achat et une remontée des taux, le marché immobilier a plutôt bien résisté au cours des neuf premiers mois de l’année. C’est ce qui ressort de la dernière livraison du baromètre des notaires, réalisé sur base des données collectées par les 1.126 études notariales au moment de la signature des compromis de vente. L’activité immobilière n’a baissé « que » de 1,7 % par rapport à la même période de l’année dernière. Ce n’est pas énorme si on tient compte du fait que « 2021 était une année exceptionnelle et qu’il y a toujours 15 % de transactions en plus qu’avant le covid », souligne Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération des notaires. Si on s’en tient au seul troisième trimestre, le recul est de 1,4 %.