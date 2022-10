Russie: le crash d’un avion militaire russe fait au moins deux morts (vidéo)

Un avion militaire russe Su-34 s’est écrasé dans un quartier habité de Ieïsk provoquant un gigantesque incendie dans un immeuble de cette ville située au bord de la mer d’Azov, proche de l’Ukraine, selon les autorités russes.

Au moins deux personnes ont été tuées lundi dans le crash d’un avion militaire russe sur un immeuble d’habitation à Ieïsk, dans le sud de la Russie et à proximité de l’Ukraine, ont annoncé les agences de presse russes. « A l’heure actuelle, deux personnes sont mortes et 15 sont hospitalisées », a indiqué le service local du ministère russe des Situations d’urgence, cité par les agences TASS, Interfax et Ria Novosti. Le bâtiment de neuf niveaux était en feu. Le président russe Vladimir Poutine a été informé du drame, selon les agences russes citant le Kremlin.