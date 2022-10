Russie: le crash d’un avion militaire russe fait au moins trois morts (vidéo)

Un avion militaire russe Su-34 s’est écrasé lundi dans un quartier habité de Ieïsk provoquant un gigantesque incendie dans un immeuble de cette ville située au bord de la mer d’Azov, proche de l’Ukraine, et faisant trois morts, selon un nouveau bilan des autorités russes.

Trois personnes ont été tuées et 19 autres ont été blessées dans ce crash qui a provoqué un incendie dans le bâtiment de neuf niveaux où résident environ 600 habitants, ont indiqué sur Telegram les autorités de la région de Krasnodar où s’est produit le drame. Le président russe Vladimir Poutine a été informé du crash et a dépêché à Ieïsk les ministres de la Santé, Mikhaïl Mourachko, et des Situations d’urgence, Alexandre Kourenkov, selon un communiqué du Kremlin.