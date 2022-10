Tennis: Ruben Bemelmans a fait ses adieux au public belge

Retraité du tennis depuis juin, et Wimbledon, Ruben Bemelmans (34 ans) a eu l’occasion de faire ses adieux au public belge, en simple (il a failli créer l’exploit en qualifs) et en double, ce lundi, avec le jeune Alexander Blockx, 17 ans (défaite 6-0, 6-2).

Ruben Bemelmans et Alexander Blockx ont été éliminés au premier tour du double à l’European Open, le tournoi ATP 250 d’Anvers joué sur surface dure et doté de 648.130 euros, lundi à la Lotto Arena. La paire belge, bénéficiaire d’une invitation, a été battue 6-0, 6-2 par le Monégasque Hugo Nys et le Polonais Jan Zielinski. La rencontre a duré 48 minutes.

Bemelmans, 34 ans, encore classé à la 537e place du classement ATP, a ainsi disputé le dernier match de sa carrière. Le Limbourgeois avait mis un terme à sa carrière en juin dernier. Il a reçu une wildcard des organisateurs du tournoi anversois pour ainsi faire ses adieux au public belge.