Crise énergétique: le mouvement «On ne paiera pas» lance une campagne nationale

Les collectifs « On ne paiera pas » et « Wij betalen niet » ont annoncé lundi le lancement d’une campagne nationale pour dénoncer la hausse des prix de l’énergie, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Ils demandent une baisse des montants sur les factures mais également que le secteur de l’énergie quitte les marchés privés.

« Notre but n’est pas de pousser les personnes à ne pas payer et ainsi se mettre en danger, mais de nous organiser pour nous défendre collectivement face à ces factures impayables et injustifiables », ont expliqué leurs responsables. « Dans les faits nous sommes déjà des milliers à ne plus pouvoir payer, mais nous sommes isolés face à nos fournisseurs et aux huissiers, procès, frais… Ce problème de factures est collectif et pas individuel. »