Tour d’Italie: un Giro taillé pour Remco Evenepoel

Trois contre-la-montre dont le premier pour ouvrir le prochain Tour d’Italie, sept étapes de montagne, une incursion en Suisse et une arrivée à Rome : voilà l’abondant menu de la prochaine course rose (6 au 28 mai) qui a tout pour séduire le nouveau champion du monde.

Il n’était pas présent au « Teatro Lirico Giorgio Gabe » alors que Vincenzo Nibali et Alberto Contador devisaient, analysant le tracé du prochain Tour d’Italie présenté ce lundi. Mais le nom et les couleurs du tout nouveau champion du monde, actuellement en lune de miel avec la belle Oumi aux Maldives, étaient de toutes les discussions et dans toutes les langues à Milan où les deux vainqueurs des trois Grands Tours susmentionnés ont forcément cité Remco Evenepoel en tête des favoris du prochain Giro.

Certes, sa participation n’est pas encore officiellement gravée dans la roche transalpine mais le lauréat de la Vuelta devrait, en toute vraisemblance et selon sa volonté de grandir sans brûler les étapes, revenir sur le Grand Tour italien la saison prochaine avant de découvrir le Tour de France (la version 2023 de la Grande Boucle sera présentée jeudi prochain) et de pédaler les Jeux olympiques de Paris dans le même souffle.