Les «jouets» de 007 à Bruxelles, rien que pour vos yeux

On se souvient que le vingt-sixième et dernier opus de James Bond avait eu droit à un titre particulièrement adapté à une situation que ses producteurs n’avaient pourtant pas pu anticiper. Initialement programmé pour le début du mois d’avril 2020, Mourir peut attendre et le célèbre agent secret avaient ensuite dû patienter jusqu’en septembre 2021 avant d’enfin apparaître à l’écran et d’y subir ce triste destin. Une mort à laquelle James Bond était enfin confronté… sans que le covid n’y ait joué le moindre rôle, en dehors de cette sortie retardée d’un an et demi, bien sûr !