Bruxelles: des clients «subitement» victimes d’une irritation des voies respiratoires dans un magasin

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, lundi vers 17h30, dans un magasin de textiles, rue Auguste Hainaut à Jette, où plusieurs personnes ont ressenti une irritation des voies respiratoires. Des tests sont en cours.

« Les clients et le personnel se sont subitement plaints d’une irritation des voies respiratoires », a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. « Le médecin du Smur, diligenté sur place, a examiné les malades et a jugé que l’hospitalisation n’était pas nécessaire. Nos pompiers de l’équipe Hazmat, spécialisés dans les interventions en produits dangereux, sont sur place et procèdent aux tests nécessaires, pour déterminer la présence éventuelle d’un produit irritant. Le magasin est fermé », a détaillé le porte-parole.