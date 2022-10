Le procès du Peterbos, fenêtre sur la cynique mécanique du deal

Trente et un prévenus comparaissent dans un procès où semble régner l’omerta. Leurs auditions décrivent un réseau structuré, reposant sur la peur et l’appel de « l’argent facile ».

Les 24 novembre et 14 décembre 2021, la police réalisait deux importants coups de filet dans la cité du Peterbos, à Anderlecht. Cet ensemble de tours habité par 3.000 âmes, par ailleurs l’un des quartiers les plus pauvres de la capitale, était alors devenu, semble-t-il, la plaque tournante d’un trafic de stupéfiants (principalement de cannabis et de cocaïne) organisé de manière sophistiquée. En deux journées, un peu moins de 200.000 euros furent saisis et 36 personnes interpellées.