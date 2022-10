Les crises auront coûté 11 milliards à la Belgique en 2022

Les gouvernements belges gèrent des crises sans discontinuer depuis leur prise de fonction. Et cela se reflète dans les chiffres. Rien que sur cette année 2022, le fédéral, les communautés et les régions auront dépensé 11,182 milliards d’euros pour leurs interventions, selon le projet de plan budgétaire de la Belgique transmis à la Commission européenne en application de nos obligations vis-à-vis de l’Union. En 2021, selon le document de l’an dernier, les interventions cumulées pour le Covid et les inondations atteignaient ensemble 15,37 milliards. Les crises auront donc coûté 26,5 milliards d’euros en deux ans. Pour donner un ordre de comparaison, cela représente à peu près la moitié des recettes fiscales à l’impôt des personnes physiques sur un an ou encore... plus de dix fois le budget annuel de la Justice.