Cérémonie du Ballon d’or: une soirée historique pour le football belge

Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, reconnus à leur juste valeur. Hormis un titre de meilleur gardien à la Coupe du monde 2018, le portier belge a régulièrement été absent, écarté, nié des grandes cérémonies internationales. Avec l’obtention plus que méritée du trophée Yachine, il remet, en quelque sorte, les choses dans l’ordre. Tout comme le chef d’orchestre de Manchester City, troisième du Ballon d’Or derrière Benzema et Mané. Au théâtre du Châtelet à Paris, le géant limbourgeois et KDB ont vécu une soirée aussi magique qu’historique. Le genre de moment, partagé avec leur délégation respective et leurs proches, qui pèse dans une carrière et qu’ils n’oublieront pas de sitôt.